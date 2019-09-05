Премьера спектакля «Занос» в театре «Практика»

Спектакль по пьесе Владимира Сорокина предлагает новый взгляд на извечный русский миф о власти и насилии как движущем механизме истории. Герои «Заноса» — элита, те, кто успешно встроился в общество, обеспечив себе благосостояние, свободу и неприкосновенность. Их мир – вечный праздник в роскошной подмосковной усадьбе, куда совсем скоро ворвется новая безжалостная сила. Сорокин, великий стилист, сочетает несочетаемое и строит пьесу на многослойной эстетической игре, где главным антигероем становится вывернутый наизнанку язык. И язык оказывается смертельнее любого оружия. «Занос» — это настоящая антиутопия, пронизанная чеховскими мотивами: здесь праздные, безмятежные разговоры накануне неминуемого краха соседствуют с фантастической, но такой знакомой реальностью сорокинской России.

В ролях:

Максим Виторган/Андрей Фомин/Николай Фоменко

Мила Кертеш

Денис Ясик/Петр Скворцов

Анастасия Великородная/Алиса Кретова

Алина Насибуллина/Анжелика Катышева

Алексей Мартынов/Гладстон Махиб

Аскар Нигамедзянов

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