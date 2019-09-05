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Путин: ко всем участникам митингов нужно относиться в рамках закона

Москва, 05.09.2019

Владимир Путин – глава РФ – заявил, что ко всем участникам митингов надо относиться одинаково, независимо от их возраста, главное в рамках закона. При этом президент РФ подчеркнул, что граждане РФ имеют право на протест, так как это помогает встряхнуть власть, передаёт ТАСС.

«Это же замечательно, когда люди выражают свою точку зрения, в том числе и во время протестных акций, – пояснил Путин. – Я об этом говорил уже много раз. И иногда это приводит к позитивному результату, так как выстраивает власть в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы».

При этом глава российского государства считает, что митингующие должны «действовать в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей, в рамках установленных правил и законов».

Комментируя серию протестных, в том числе несогласованных с властями акций, которые проходили этим летом в Москве, Путин отметил, что имеет значение то, на что молодые люди тратят свою энергию, объяснив, что он исходит из того, «все мы, прежде всего молодые люди, должны тратить свою энергию процессы, ведущие к созиданию».

Отвечая на вопрос журналиста Сергея Брилёва, является ли российская молодежь, которая участвовала в митингах, молодежью Путина, президент заявил, что молодое поколение, независимо от своих политических взглядов, принесёт пользу России.

«Это люди, которые в своей основной массе настроены позитивно на то, чтобы наша страна развивалась… Вопрос только в том, чтобы они нашли своё место в жизни… А прямая обязанность власти сделать всё, чтобы молодые люди могли реализоваться себя, свои таланты для созидательного развития … А молодые люди всегда импульсивные, активные. Это хорошо», – резюмировал президент, повторив ещё раз, что главное, чтобы они действовали в рамках закона.

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