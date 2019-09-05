Путин сделал важное заявление об обмене удерживаемыми между Россией и Украиной

Глава российского государства Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании V Восточного экономического форума-2019 сделал важно заявление об обмене удерживаемыми между РФ и Украиной. Как подчеркнул президент, обмен будет масштабным и станет хорошим шагом к нормализации российско-украинских отношений, передаёт ТАСС.

При этом Путин отметил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной уже находятся в стадии завершения, поэтому, по словам российского лидера, наша страна из соображений гуманности подходит к финализации переговоров, которые ведутся в том числе и с официальными властями.

«Я думаю, что в самое ближайшее время всё станет известно», – сказал президент РФ.

Путин также считает неизбежной полную нормализацию отношений между двумя странами. По его глубокому убеждению, в исторической перспективе это обязательно произойдёт.

«Я говорю о полном восстановлении отношений между нашими странами, так как мы – две части одного и того же народа», – заявил Путин, добавив, что многое в этой ситуации будет зависеть от нового руководства Украины.

Кроме того, глава РФ призвал украинские власти не преследовать оппозицию, так как ничего хорошего из этого не получится.

«Парламентская оппозиция – имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием. Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле», – резюмировал Путин, отметив, что представители украинской оппозиции не бегают по площадям, требуя чего-то невозможного, а работают в рамках Конституции страны и действующего законодательства.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Киева освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха, которого украинские власти обвиняют в причастности к катастрофе малазийского Боинга 777, сбитого на Донбассом 17 июля 2017 года. При этом некоторые СМИ утверждают, что Цемах находится в списках на обмен.