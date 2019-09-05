Путин: я предлагал Трампу купить у нас гиперзвуковое оружие

В ходе выступления на пленарном заседании V Восточного экономического форума-2019 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагала США покупать у нас гиперзвуковое оружие.

По его словам, на встрече с партнёрами из США на саммите в Осаке ставился вопрос о том, каким способом возможно зачесть новое российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы.

«Тогда я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим, – признался путин. – Они, правда, ответили, что сами скоро произведут его. Но зачем тратить им лишние деньги, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания равновесной ситуации равновесия?».

Напомним, на сегодняшний день наша страна является единственной в мире, которая располагает гиперзвуковым оружием. В частности, ранее стало известно о запуске в серию РК «Авангард», об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» и опытной эксплуатации в войсках авиационного РК «Кинжал».