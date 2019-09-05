Стали известны самые безопасные для туристов страны

Самыми безопасными с точки зрения туризма странами названы Финляндия, Исландия и Оман. Данные своего исследования сообщают эксперты Всемирного экономического форума (WEF), которые накануне обнародовали доклад со списком наиболее безопасных для путешествия стран.

Россия в данном рейтинге оказалась на 98-м месте. По сравнению с 2017 годом, РФ улучшила этот показатель на 11 пунктов. Подобное исследование проводится дважды в год. Самими опасными согласно докладу ВЭФ стали Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Сообщается, что уровень безопасности оценивался по многим критериям, таким как надежность сотрудников полиции, число терактов, произошедших в стране за год, статистика преступлений, в частности убийств, а также ущерб от преступных действий.