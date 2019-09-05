Стало известно, какие премиальные получают футболисты российских клубов

Стало известно, какие премиальные получают футболисты команд Российской Премьер-Лиги. По данным портала «Бизнес Online», самые высокие призовые в петербуржском «Зените», владельцем которого является «Газпром», получают примерно 650 тыс. руб. за победу. Игроки, которые в победных поединках попадают в заявку, но на поле так и не выходят, получают в виде премии более 300 тыс. руб. При этом за победу в принципиальных матчах футболисты «Зенита» получают двойные премиальные.

В «Спартаке» до начала этого сезона премиальные за победу составляли примерно 350-400 тыс. руб. Однако, как утверждают источники портала, по итогам наступившего сезона «красно-белых» получат бонусы лишь при условии попадания команды в призовую тройку.

Аналогичный подход к премиальным в «Рубине». В «Краснодаре» бонусы в размере 1,5 мл руб. единовременно получат все футболисты при выходе команды в Лигу чемпионов. В московском «Динамо» премии полагаются за попадание в зону еврокубков (50% от годового оклада).

В «Ростове» за каждую победу футболисты получают по 500 тыс. руб., в «Оренбурге» – по 450 тыс. руб., в «Локомотиве» и «Сочи» – по 350 тыс. руб., в «Крыльях Советов», «Урале» «Арсенале», «Тамбове» и «Уфе» – по 300 тыс. руб.

Немного другой подход к выплатам премиальных применяется в грозненском «Ахмате» – здесь футболистам платят по 150 тыс.руб. за победу на своём поле и по 250 тыс. руб. за выигрыш в гостях. Кроме того, отдельные бонусы полагаются наиболее отличившимся в каждой отдельной игре футболистам.