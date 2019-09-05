Зеленский открыл работу Высшего антикоррупционного суда

На Украине начинает работу Высший антикоррупционный суд, который должен рассматривать дела о коррупционных действиях чиновников, где сумма ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум — это около одного миллиона гривен (2,4 млн рублей). Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал при запуске работы Высшего антикоррупционного содействие суду для привлечения к ответственности действительно коррупционеров. «Есть проблемы, которые мы еще не успели решить. Это вопрос с границами подсудности. Ранее некто, не станем вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было завалить тысячами мелких дел» - заявил Зеленский.

МВФ и ЕС несколько лет добивались от Украины создания антикоррупционного суда, но президент Украины Петр Порошенко тормозил процесс его создания.