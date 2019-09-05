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Госдеп США предложил капитану иранского танкера миллионы долларов за сдачу судна

Москва, 05.09.2019
  • Госдеп США предложил капитану иранского танкера миллионы долларов за сдачу судна

AP/TASS

Высокопоставленный американский чиновник лично предложил несколько миллионов долларов индийскому капитану иранского нефтяного танкера Adrian Darya, который по версии Вашингтона направлялся в Сирию. Эту информацию официально подтвердил Госдепартамент США в среду, сообщает AP.

Ранее The Financial Times сообщила, что Брайан Хук, представитель Государственного департамента по Ирану, отправил электронное письмо капитану Акхилешу Кумару, в котором сообщил ему «хорошие новости» о миллионах наличных доллараов в США, которые позволят жить комфортно, в случае если он направит Adrian Darya в страну, где нефть может быть конфискована.

«Мы видели статью Financial Times и можем подтвердить, что детали точны», - сказал представитель госдепартамента.

В Госдепе отметили, что сделали сообщения нескольким капитанам кораблей, а также главам судоходных компаний, предупреждая их о последствиях оказания поддержки Революционной гвардии Ирана, которая признана США террористической организацией.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Darya и заменил флаг на иранский.

31 августа минфин США внес иранский танкер Adrian Darya и его капитана в санкционный список.

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