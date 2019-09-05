Госдеп США предложил капитану иранского танкера миллионы долларов за сдачу судна

Высокопоставленный американский чиновник лично предложил несколько миллионов долларов индийскому капитану иранского нефтяного танкера Adrian Darya, который по версии Вашингтона направлялся в Сирию. Эту информацию официально подтвердил Госдепартамент США в среду, сообщает AP.

Ранее The Financial Times сообщила, что Брайан Хук, представитель Государственного департамента по Ирану, отправил электронное письмо капитану Акхилешу Кумару, в котором сообщил ему «хорошие новости» о миллионах наличных доллараов в США, которые позволят жить комфортно, в случае если он направит Adrian Darya в страну, где нефть может быть конфискована.

«Мы видели статью Financial Times и можем подтвердить, что детали точны», - сказал представитель госдепартамента.

В Госдепе отметили, что сделали сообщения нескольким капитанам кораблей, а также главам судоходных компаний, предупреждая их о последствиях оказания поддержки Революционной гвардии Ирана, которая признана США террористической организацией.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Darya и заменил флаг на иранский.

31 августа минфин США внес иранский танкер Adrian Darya и его капитана в санкционный список.