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Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Москва, 05.09.2019

Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019, сообщает Интерфакс.

"Энергетические ресурсы российской Арктики будут доставляться в азиатские страны, являющиеся центрами роста мировой экономики, через Дальний Восток", - заявил он.

"НОВАТЭК" уже нашел инвесторов на 40% "Арктик СПГ-2" - Total, китайские CNPC и CNOOC и Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) - каждая компания по 10%.

Договор о покупке доли в проекте японским консорциумом был подписан два месяца назад - 29 июня в Осаке на полях саммита G20.

"Сегодня мы объявим окончательное инвестиционное решение. С момента подписания контракта 29 июня, за очень короткий период, всего два месяца, нам удалось принять окончательное инвестиционное решение", - сказал, выступая на ВЭФ, председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима. Он отметил позитивный опыт "НОВАТЭКа" в реализации "Ямал СПГ" и назвал "Арктик СПГ 2" "высококонкурентным проектом".

Начало производства СПГ запланировано на 2023 год, отметил Иидзима. По его словам, проект "Арктик СПГ-2" "сможет внести свой вклад в стабильное снабжение рынка энергоресурсами" в условиях прогнозируемого роста потребления в Китае и Индии и возможного появления дисбаланса спроса и предложения к середине 20-х годов.

В свою очередь глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что компания больше не рассматривает участие других партнеров в проекте "Арктик СПГ - 2", у "Новатэка" останется 60%.

"Мы не рассматриваем еще партнеров. Мы сформировали - 60%", - приводит его слова ТАСС.

Михельсон добавил, что у японских участников проекта есть еще полгода, чтобы привлечь партнера в консорциум за счет их доли. Но доля компании и других партнеров останется неизменной.

По словам Михельсона, первая очередь "Арктик СПГ - 2" будет построена не позднее третьего квартала 2023 года. "Не позже третьего [квартала], - сказал он, уточнив, что речь идет о 2023 годе. - А вторая - через год", - сказал он.

"Арктик СПГ-2 " — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — 2024 и 2025 годы. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

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