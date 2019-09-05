Утверждены новые правила оформления ДТП со смартфонов

Начиная с первого ноября текущего года автомобилисты ряда российских регионов смогут оформлять ДТП по европротоколу со смартфона, пишет РБК.

Издание сообщает, что новые правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, которые необходимы для грамотного функционирования дистанционного оформления аварий, уже утверждены правительством РФ.

Первыми тестовыми городами для отработки нового сервиса станут Москва и Санкт-Петербург, также сервис будет работать в Московской и Ленинградской областях.

Начиная с ноября, автолюбители этих регионов в случае ДТП могут отправить электронное извещение через интегрированное с ЕСИА мобильное приложение. Страховщики в свою очередь получать необходимые данные из личного кабинета автомобилистов. После этого необходимо загрузить фотографии с места инцидента.

Уточняется, что оформить ДТП таким образом возможно в случае, если оба водителя произвели фотосъемку последствий аварии, имеют личный кабинет на сайте госуслуг и не имеют разногласий по поводу случившегося.