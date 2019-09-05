В интернет попала база телефонов почти полумиллиона пользователей Facebook

Как сообщает ресурс TechCrunch, в интернет попала база данных 419, млн номеров, привязанных к аккаунтам соцсети Facebook.

Из этих данных 133 млн телефонных номеров принадлежат гражданам США, 50 млн - жителям Вьетнама и 18 млн – Великобритании. Уточняется, что в некоторые записи содержали имена пользователей, а некоторые дублировали друг друга, передает TechCrunch. Издание предполагает, что сведения понадобились для отправки спама владельцам аккаунтов.

В самом Facebook уверены, что база собрана некими лицами самостоятельно при помощи функции поиска пользователя по номеру телефона. Напомним, данная функция была отключена в апреле 2018 года.

Летом этого года компания решили все вопросы по спорам из-за данных через Cambridge Analytica, которые, по предположениям, могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.