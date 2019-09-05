В Минздраве рассказали, когда может быть повышен возраст продажи алкоголя в России

В Минздраве рассчитывают принять новый закон о повышении возраста продажи алкоголя в течение года, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.

Ожидается, что покупать алкогольные напитки смогут россияне, достигшие 21 года, пишет РИА «Новости». Заявление прозвучало на площадке Восточного экономического форума. Ведомство уже подготовило проект нового документа и отправило его на межведомственное согласование.

Уточняется, что гражданам младше 21 года будет запрещено продавать алкоголь крепостью выше 16,5%. Новый законопроект уже поддержали многие ведомства кроме Минфина, который выступил против новой инициативы Минздрава.

По заявлению Скворцовой, она не может с точностью сказать примут ли закон «в эту сессию, поскольку есть определенная очередность».