В офисе «Укрэнерго» проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в офисе Национальной энергетической компании «Укрэнерго», расположенном в Киеве.

По данным агентства РБК Украина, в настоящее время сотрудники экономического отдела Национальной полиции проводят выемку документации по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ХАЭС-РАЭС – волоконно-оптическая линия связи. Её протяжённость составляет почти 177 км на территории Хмельницкой, Волынской и Ровенской областей «самостийной». Данные проект реализуется с конца 2016 года компанией «Укрэнерго» при поддержке международных кредиторов.