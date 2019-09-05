В России впервые за два года зафиксирована месячная дефляция

В России в минувшем августе зафиксирована месячная дефляция в 0,2%. Произошло этом впервые с сентября 2017 года, когда этот показатель составил 0,15%.

Согласно информации Росстата, в августе по сравнению с июлем индекс потребительских цен в РФ равнялся 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%.

Кроме того, отмечается, что в последнем летнем месяце в 63 субъектах страны цены на потребительские товары и услуги снизились на 0,1-0,8%. Лидерами здесь являются Тверская область (на 0,8%), Тульская область (на 0,7%) и Чувашия (на 0,7%).

При этом в 9 субъектах страны наблюдался прирост цен на товары и услуги. Самый существенный – в Хабаровском крае (на 0,4%). Произошла это из-за повышением тарифов на услуги, которые выросли на 0,6%. В российской столице цены в августе упали по сравнению с июлем на 0,2%, в Петербурге – на 0,6%.