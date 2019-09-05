Военный вертолёт разбился в Саратовской области

В Саратовской области в окрестностях посёлка Соколовсый разбился военный российский вертолёт Ми-8. Согласно информации Минобороны РФ, воздушная машина опрокинулась и загорелся при разгоне по взлётно-посадочной полосе, передаёт РИА Новости.

Уже известно, что в момент авиакатастрофы пассажиров на борту вертолёта не было. При этом экипаж успел покинул воздушное судно. Они получили ушибы и ссадины, тяжёлых травм у них нет.

Причиной случившегося могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для установления всех обстоятельств авиакатастрофы на аэродроме работает комиссия ВКС РФ. Пожар на месте крушения вертолёта Ми-8 уже ликвидирован.