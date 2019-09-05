Зеленский догадался, как сохранить целостность Украины

Мова наступает

В числе новшеств — создание Национальной комиссии по стандартам госязыка. Её функции − утверждение правописания, требований к владению украинским для занятия определённых должностей и для получения гражданства, разработка экзаменационных материалов, проведение экзаменов, выдача сертификатов. Норма о сдаче экзаменов вступит в силу в 2021 году. Возможностей свободного использования русского языка становится всё меньше.

Закон вводится в действие постепенно. Но уже сейчас действуют нормы о полном переводе на украинский судебных процедур. Только по-украински должны говорить в ВСУ. Стремление властей к дальнейшим ограничениям в области госслужбы вполне объяснимо: то, на каком языке чиновники говорят с народом, отражает основное направление внутренней политики. Впрочем, госслужбой дело не ограничилось.

С начала осени 2020 года украинский язык будут использовать в магазинах, салонах красоты, заведениях общественного питания. По закону обязательно начинать общение на украинском, но возможно продолжение разговора на удобном для посетителя языке. Чтобы перевести на другой язык надписи и названия, придётся использовать специальные средства, например, приложение Google Translate.

Происходит украинизация образования (детские сады, школы, высшие учебные заведения). Правда, всё ещё допускается параллельное обучение детсадовцев и младшеклассников на языках национальных меньшинств при условии создания отдельных классов. В университетах можно читать лекции и публиковать научные работы на одном из официальных языков Европейского союза. В 2025 году планируется переход внешнего независимого тестирования на украинский язык.

Использование этих мер является логическим продолжением прежней политики. Так, в сентябре 2017 года вступила в силу новая редакция закона «Об образовании». Документом предусматривался постепенный запрет использования языков национальных меньшинств в системе образования. Инициаторы нововведений подчёркивали, что классы с преподаванием предметов на других языках должны сохраняться в начальной школе. Правило будет действовать до 2020 года, а в дальнейшем использование других языков в учебном процессе исключат.

Введение закона в действие вызвало вопросы экспертов из стран Восточной Европы (Венгрия, Болгария, Румыния). Депутаты Госдумы РФ обратили внимание на то, что акт противоречит Конституции Украины: статья 10 гарантирует право выбора обучения на родном языке. Закон не соответствует и принципам международных документов ООН.

Медицинское обслуживание по общему правилу ведётся на мове, но использование другого языка по просьбе пациента допускается.

С экранов телевизоров в период с 07:00 до 22:00 будет звучать украинская речь: допускается только 10% суточного вещания на других языках для общенациональных каналов и 20% для региональных каналов. Исключение составляет крымско-татарский язык, для которого установлена квота 40%. Все передачи на иностранных языках теперь необходимо дублировать на украинском языке. Руководители печатных СМИ, выходящих на других языках, должны будут выпускать аналоги на украинском языке. Для СМИ в Интернете будет действовать правило установления стартовой украинской версии. Норма вступит в силу в 2020 году.

Это не первая попытка изменить соотношение программ на разных языка, но она идет намного дальше предыдущих. В 2016 году были приняты поправки к закону «О телевидении и радиовещании». Акт устанавливал квоту не меньше 35% всего объёма вещания в сутки на украинском языке относительно программ по радио и 60% развлекательного контента на телевидении. В 2017 году президент выступил с предложением увеличить квоты. Соответствующий законопроект установил доли вещания: 75% на «мове» на общенациональных и региональных каналах и 60% на местных в определённые временные промежутки. Тогда же было отмечено, что все теле- и радиокомпании на языках национальных меньшинств должны обеспечить минимум 30% времени вещания на украинском языке. Наконец, украинские каналы должны были показывать иностранные фильмы и передачи только на национальном языке, исключая картины, вышедшие до 1991 года.

Массовые мероприятия должны проводиться только на украинском языке. Соотношение реплик в кинолентах украинских компаний также регламентируется новым законом: 90% − на мове, 10% − с субтитрами. Похожее правило действует даже в отношении театральных постановок

Ретроспектива

Начиналось все еще до независимости. В 1989 году был подписан закон о языках в УССР. Он вводился в действие поэтапно: в первые несколько лет − нормы, согласно которым допускалось использование украинского и других языков, в последующие − нормы, регламентирующие приоритетное использование украинского языка, к примеру, в сфере образования, а так называемых региональных языков − при необходимости. В народе о законе отзывались положительно: он позволял стабилизировать ситуацию после распада Советского Союза. Русская речь звучала свободно.

В девяностые годы правительство поддержало курс на украинизацию. Второй президент Леонид Кучма назвал этот процесс восстановлением справедливости. Были реализованы долгосрочные программы перевода учебных заведений на украинский язык и планы телерадиовещания «на украинской мове». Только в 22% детских садов в 2001 году обучали детей на русском языке. Для школ этот показатель составил 29%, для вузов − 22%. С 1990 года количество русскоязычных школ и вовсе уменьшилось на 65%. Такая же ситуация наблюдалась в сфере культуры: в девяностые годы в Украине осталось небольшое количество театров, в репертуаре которых были пьесы на русском языке. Неплохая комбинация для желающих искоренить использование русского языка как явление!

Но население Украины не поддержало новый курс: как свидетельствуют данные опросов 1998 года, только 10% украинцев заявили о необходимости отказа от русского языка при официальном общении. Украинизацию подержали жители отдельных регионов, например, Галиции (51%) и Волыни (17%). Крымчане, население Донбасса и жители Причерноморья в основном выступали против устранения русского языка. Об этом разделении мы ещё не раз поговорим.

В 2012 году был принят закон Кивалова-Колесниченко. Он фактически заменил вышеупомянутый закон УССР. В этом нормативном акте использовалось понятие регионального языка − языка, который считается родным для 10% населения конкретного региона. Декларировалось право граждан на использование любого языка на выборах и референдумах, при получении образования и осуществлении научных исследований. СМИ теперь имели право на использование не только государственного языка вещания. Однако спустя некоторое время в их отношении были введены квоты на трансляцию и тиражирование. Власти приводили те же аргументы: украинский язык надо защищать! Но даже использование подобных формулировок можно было считать шагом навстречу русскоязычным гражданам. Решение назрело давно и было вызвано не только социальной, но и политической необходимостью.

Закон действовал на всей территории Украины, однако представители власти регионального и местного уровней требовали его дополнительной ратификации. Население также отнеслось к закону неоднозначно. На «языковых майданах» сторонники реформ заявляли, что русский − их родной язык, статус которого нужно узаконить. Их оппоненты говорили о необходимости распространения украинского языка, о национальных ценностях. Результаты опросов 2012 года иллюстрировали уменьшение объёма поддержки русского языка как государственного по сравнению с 2005 годом: 43,6% респондентов выбрали только украинский язык, 24% проголосовали за придание русскому языку статуса официального, 25% выступили за двуязычие. Можно ли считать такой результат предсказуемым? Пожалуй, да. Если вокруг все говорят на украинском, из динамиков звучит украинская речь, по телевизору транслируют телепередачи с субтитрами, новое поколение вряд ли будет поддерживать старые традиции.

В 2014 году Рада собиралась отменить закон Кивалова-Колесниченко, но Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента, отложил это решение до принятия нового нормативного акта. Ему явно не хотелось терять поддержку граждан, выступавших за поддержку русского языка. Да и обстановка в стране была слишком нестабильной, чтобы рисковать. И всё-таки в 2018 году закон был признан неконституционным. Результаты опросов также изменились: по итогам исследования Киевского международного института социологии 48% не поддержали придание русскому языку официального статуса, 33% проголосовали «за», 10% не определились с выбором, 9% отказались от участия. Изменения можно объяснить обострением конфликта на юго-востоке.

Не потерять берега

В целом западная часть Украины поддерживает новый закон, а юго-восточная выступает за придание русскому языку статуса если не официального, то регионального. Так же можно провести разделение на западе: Галичина и Волынь действительно одобряют действия властей, что связано с сильной позицией украинского языка на этих территориях. Это заметно даже на уровне повседневного общения. Население с энтузиазмом воспринимает любые меры, направленные на поддержку украинского языка.

В остальных частях Правобережья мнения несколько более разделённые. В целом, как русскоязычного населения, так и сторонников использования русского языка там больше. Наконец, поскольку на юго-востоке украинский язык в лучшем случае представлен суржиком, а доминирует по-прежнему русский, население не видит смысла в поддержке государственного языка (в связи с размытостью языковых границ), а любые варианты украинизации воспринимает как покушение на свою идентичность.

Итак, насколько обоснованным выглядит принятие нового закона? Представители власти Украины, ссылаясь на результаты последних статистических исследований, утверждают, что это логичное продолжение политики − нет, не украинизации, а поддержки национальных ценностей. Но большинство граждан западной части страны и так используют украинский язык. Для жителей юго-востока вопрос придания русскому языку статуса официального сегодня является важным, но отнюдь не ключевым. Нынешнему президенту Украины придётся решать серьёзные проблемы и принимать чью-то сторону, как бы он ни пытался этого избежать.

Новый поворот

Инфоповод для нового обсуждения уже появился. Владимир Зеленский 31 августа в телеэфире заявил о возможном принятии закона, направленного на защиту прав нацменьшинств Украины. «Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера — и достаточно. Армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права», — сказал украинский президент в интервью телеканалу «1+1». На вопрос о пересмотре недавно вступившего в силу закона он ответил в одно и то же время и уклончиво, и откровенно: «Очень сложный вопрос. Каким бы не было решение, оно будет бить по президенту и по парламенту очень сильно».

Добавим: не только по президенту или по парламенту. Пострадают, например, украиноязычные СМИ, спрос на тираж которых сохраняется только в некоторых регионах (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, сёла Западной Украины), а выпуск не покрывает затраты. Но это все же частности.

Зато «меньшинства» востока Украины — Харьковской, Днепропетровской и других областей, украинской части Донбасса, стали бы от этого не менее, а более украинскими, в плане лояльности своему государству. Если иначе, то языковая проблема — как раз из тех, которые могут приводить к глубокому политическому расколу.