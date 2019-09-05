Журналисты из Эстонии обнаружили в стране военную базу США

В Эстонии обнаружена американская база по подготовке спецназа. Новость распространили журналисты эстонского телевидения, передает Интерфакс, ссылаясь на СМИ Эстонии.

Эстонские журналисты рассказали, что база была открыта в стране в 2014 году сразу после вхождения Крыма в состав России. Информацию, распространенную эстонским телевидением, подтвердил полковник американской армии Кевин Стрингер.

Распознать нахождение объекта журналистам удалось после тщательного анализа документов Минобороны США, в которых говорилось в частности, что в 2019 году США выделили Эстонии $15,7 млн «на нужды спецобъекта».

При этом местоположение базы не раскрывается.