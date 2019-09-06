Диетологи назвали четыре скрытые причины ожирения

Диетологи рассказали, что помимо переедания и гиподинамии существуют скрытые причины набора лишнего веса. Некоторые люди, страдающие от ожирения, не замечают своих вредных привычек, считает диетолог Ольга Соломатина.

Первое на что необходимо обратить внимание, по мнению врача, это - утренний рацион. Следует отказаться от сладостей и бутербродов, которые повышают уровень глюкозы в крови, а значит организм неминуемо отложит лишний жир, рассказала врач. Утром она предлагает поставить на стол тарелку каши, омлет или вареные яйца, а также обязательно творожное блюдо.

Сдвиг основного приема пищи ближе к вечеру также способствует набору лишних килограммов. Есть следует дробными порциями, постепенно уменьшая объемы пищи к вечеру, советует врач.

Еще одной скрытой причиной, мешающей человеку похудеть, является стресс. Это состояние не дает организму «запустить» процесс расщепления жира. Помимо этого стресс заставляет вырабатывать организм кортизол, который способствует накоплению жировых отложений в области живота.

Также диетолог советует отказаться от спиртного, поскольку подобные напитки замедляют процессы метаболизма и притупляют чувство сытости.