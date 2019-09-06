Генпрокуратура на ВЭФ вынесла сор из русской избы

И это тоже факт

По итогам первого полугодия 2019 года количество коррупционных правонарушений, выявленных прокуратурой в госучреждениях России, превысило 23 тысячи, тогда как за весь 2018 год показатель составил порядка 29 тысяч (в 2017 году —28 378), сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ.

Обращает на себя внимание место, где были обнародованы эти данные. Их демонстрация прошла на интерактивной площадке Генпрокуратуры в рамках V Восточного экономического форума. Такая площадка организована впервые. В Азии коррупция является значимой проблемой, особенно прославился жестокостью борьбы с ней Китай. Открытую демонстрацию Россией самого наличия, а также состояния данной проблемы у нас можно только приветствовать.

Также на ВЭФ была приведена статистика коррупционных правонарушений в «организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами». Есть и такой род учреждений, о чем мало кто знает, хотя организации все хорошо знакомые. Это государственные корпорации, государственные компании, агентства, фонды, унитарные предприятия, акционерные общества и т.д.

Их объединяет в одну категорию именно антикоррупционное законодательство. В 2017 году там на всех было выявлено 2 263 случая коррупции, в 2018 году — 2 372, а за 6 месяцев 2019 года — 1 152. То есть, и здесь налицо прирост.

Приведенная статистика свидетельствует не о росте числа коррупционных правонарушений, а об улучшении процента выявляемости данных нарушений, полагает Антон Соничев, адвокат юридической компании "СКП". Этому способствует и то обстоятельство,, что теперь о коррупции граждане могут сообщить дистанционно, например, через интернет-приемные органов власти или по многочисленным телефонам доверия.

Кстати, обращает внимание эксперт, в настоящее время под коррупционными правонарушениями чаще всего понимают взяточничество. Однако сейчас Госдумой РФ рассматривается законопроект, уточняющий это определение: так, к правонарушениям предлагается относить не только преступления, но и деяния, за которые предусмотрена административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность. Если проект будет принят и новое понятие появится в ст.1 ФЗ «О противодействии коррупции», количество коррупционных правонарушений может резко возрасти, уверен Антон Соничев.

Коррупция, опасная для жизни

Проблема коррупции особенно сложна своей неоднозначностью. Казалось бы: выявляй, пресекай, то есть используй все предоставленные законом возможности, сажай, наконец. Но в обществе зачастую на случаи выявления коррупции смотрят, на как межклановые «разборки». А проверки, это та область, вокруг которой давно схлестнулись противоположные интересы. Бизнес требует их ограничения, аргументируя именно тем, что они зачастую становятся коррупционной «кормушкой». Органы власти, те, кто заняты контролем — требуют ужесточения. Их позицию преимущественно и защищает юрист НЮС «Амулекс» Василий Ярошенко.

Вопрос проверок сейчас стоит остро не только для госучреждений, но и для бизнеса, который проверяет не только прокуратура, говорит он. Проблема негативного влияния проверок на бизнес в частности и экономику в целом своей остроты не теряет, равно как и проблема эффективности работы самих надзорных органов.

О состоянии дел в области борьбы с коррупцией свидетельствует, считает юрист, то, что внеплановые проверки проводятся даже по поручению главы государства. Это подтверждает слабость и недостаточную заинтересованность надзорных органов в достижении установленных полномочий, отмечает он. Яркий пример — закрытие полигона ТБО Кучино в Подмосковье после «прямой линии» в 2017 году, хотя эта проблема огромной свалки, образованной еще в 70-е годы в 15 км от столицы, была давно известна как Росприроднадзору, так и прокуратуре и региональным властям. Однако практические шаги были предприняты только после прямого указания президента.

При этом, очень похожая ситуация была при закрытии незаконной свалки возле аэропорта Шереметьево в связи со строительством 3-й взлетно-посадочной полосы, продолжает Василий Ярошенко. Ну и совсем свежий случай — аварийная посадка около аэропорта Жуковский. И региональные, и муниципальные власти знали о том, что в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы существует мусоросортировочная станция, которая является кормушкой для птиц. Однако, несмотря на многочисленные обращения владельцев воздушной гавани в соответствующие органы, действенных мер не было принято. Все это свидетельствует о слабости и неповоротливости надзорной системы в целом, в том числе постоянной чехарды полномочий из разряда — это не наши полномочия. И это только то, что стало известно из СМИ.

Еще один яркий пример — пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который, в том числе, подтвердил слабость и ограниченность 294-м законом деятельности МЧС, указывает эксперт. Причем угроза подобных случаев сохраняется и по сей день, поскольку профилактика подобных случаев далека от нормы, даже при условии увеличения количества проверяющих. Эта проблема носит комплексный характер и имеет больше внутриведомственные установки, которые связывают по рукам и ногам проверяющих, к тому же прокуратура тут не дремлет и зачастую отказывает в согласовании проверок. И это притом, что противопожарный надзор имеет наибольшую значимость из всех имеющихся надзоров, ибо огонь не щадит никого.

Общая тенденция такова, заключает Василий Ярошенко: закон есть, полномочия тоже, однако недостаточно действенных и простых механизмов его реализации. К тому же имеет место постоянная нехватка кадров, особенно в федеральных надзорах. Основной же недостаток: излишняя зарегулированность и множество коррупциогенных факторов, тех самых, с которыми так активно борется прокуратура. И это, видимо, очень сложно исправить.