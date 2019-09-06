Курс доллара: рубль отреагировал на решение ЦБ РФ

Российский рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ставки, однако перешел к росту после публикации пресс-релиза регулятора, в котором говорится об увеличившейся вероятности, что уже на следующем заседании Банк России возьмёт паузу в смягчении монетарной политики. Тем не менее регулятора снизил прогноз инфляции и роста ВВП в текущем году, что предполагает дальнейшее смягчение монетарной политики.

По данным на 18:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 65,763 руб., снизившись по сравнению с закрытием четверга на 0,67%. Евро торговался по 72,6 руб., потеряв 0,64%.

Напомним, сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. Это решение совпало с большинством прогнозов.

Позже, в ходе пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания регулятора заявила, что теперь ключевая ставка находится в диапазоне нейтральности, который может меняться под воздействием внутренних и глобальных факторов.

По её мнению, с учётом принятого сегодня решения ключевая ставка находится на верхней границе этого диапазона от 6% до 7% в номинальном, или, что аналогично – от 2% до 3% в реальном выражении, при ожидаемой инфляции 4%.

«В этой связи стоит отметить, что потребуется время, чтобы нащупать границы этой области нейтральности, убедиться в том, что они соответствуют текущим оценкам регулятора. Или, при необходимости, эти оценки уточнить», - подчеркнула Набиуллина.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, она ещё раз обратила внимание, что возможность пересмотра «границ» диапазона нейтральности есть, но не обязательно, что этот пересмотр будет.

«Всё это потребует мониторинга постоянного ситуации, именно - достигаем ли мы цели 4% или не достигаем. Хотя мы понимаем, что, например, уровень мировых равновесных ставок тоже может снижаться. Это один из факторов, который мы рассматриваем», – резюмировала глава Центробанка.