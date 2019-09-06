Литва просит у США дополнительной защиты от России

К генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу обратился президент Литвы Гитанас Науседа, который запросил у главы альянса дополнительное финансирование для защиты от «нападения Москвы», пишет литовское издание Delfi.

Заявление прозвучало на совместном брифинге Столтенберга и Науседы. Помимо этого руководитель Литвы напомнил, что в 2017 году на территории его страны был размещен международный батальон союзников, но этого явно не достаточно и требуются еще средства «для защиты республики от нападения России». Науседа заявил, что Прибалтика достигла высокого уровня в деле «сдерживания России».

«Мы рады принимать батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого не достаточно», - добавил политик.

Он добавил, что угрозу литовской безопасности представляет военная группировка России, которая расположена на территории Калининградской области и является достаточно многочисленным объединением.

В этой связи страны Прибалтики хотели бы получить гарантии помощи «истребителей НАТО в случае конфликта с Москвой», подчеркнул Науседа. Также политик призвал альянс почаще проводить учения в прибалтийском регионе.