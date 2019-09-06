Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Украиной или Россией

Белорусский лидер выступил с идеей провести на территории республики совместно с РФ или Украиной Олимпийские игры. По его мнению, одной Белоруссии сделать это крайне сложно, а вот при помощи одного из соседний государств вполне реально, передаёт БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что на территории республики готовы объекты под проведение Олимпиады.

«Скоро будет введён в строй национальный футбольный стадион, а также арена для водных видов спорта, останется футбол, – подчеркнул он. – Например, в РФ готова вся инфраструктура под футбол, можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летние Игры провести в Белоруссии, при помощи РФ или Украины. У них есть объекты, которых нам пока не хватает».