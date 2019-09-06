На сцене Художественного театра состоится благотворительный показ главного мхатовского хита двух последних десятилетий

Сбор от него будет передан актрисе Яне Гладких – её ребёнку, который скоро появится на свет, сразу после рождения потребуется сложная и дорогостоящая операция.
Билеты на спектакль уже в продаже, их стоимость от 600 рублей, но есть и специальные предложения – VIP-билеты разных ценовых категорий.
Спецпредложение № 1 - 12 билетов по 30 000 рублей
- Места в правительственной («сталинской») ложе и ложе дирекции, шампанское,фрукты.
- Визит в закулисье: возможность увидеть, что происходит за закрытым занавесом в антракте, побывать в артистическом фойе и гримуборной Олега Табакова.
- После спектакля – фото с ведущими артистами Художественного театра, исполнителями главных ролей, на сцене в декорациях спектакля.
- Программка с автографами артистов.
Спецпредложение № 2 – 20 билетов по 15 000 рублей
- VIP-места в середине партера до 8 ряда.
- После спектакля – общее фото с ведущими артистами Художественного театра, исполнителями главных ролей, на сцене в декорациях спектакля.
- Программка с автографами артистов.
Спецпредложение № 3 – 20 билетов по 10 000 рублей
- VIP-места в партере до 8 ряда.
- Программка с автографами артистов.
Справки по телефонам: +7 (495) 646-3-646 и +7 (495) 692-67-48