На сцене Художественного театра состоится благотворительный показ главного мхатовского хита двух последних десятилетий

Сбор от него будет передан актрисе Яне Гладких – её ребёнку, который скоро появится на свет, сразу после рождения потребуется сложная и дорогостоящая операция.

Билеты на спектакль уже в продаже, их стоимость от 600 рублей, но есть и специальные предложения – VIP-билеты разных ценовых категорий.