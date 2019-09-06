Названы сферы с самыми высокими в России зарплатами

Эксперты Роструда, проанализировав предложения работодателей о вакансиях, размещённых на портале «Работа в России», назвали сферы с самыми высокими в России зарплатами.

Согласно этому исследованию, наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий с з/п от 80 тыс. руб. и выше встречается в таких сферах, как транспорт, строительство, производство, недвижимость, а также добывающая промышленность, предаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что в этих сферах на высокую зарплату могут рассчитывать соискатели на вакансии машиниста бульдозера, маркшейдера, водителя грузового транспорта, механика по ремонту транспорта, инженера, электрогазосварщика, прораба, а также на вакансии начальника участков в строительстве.

Кроме того, подчёркивается, что по некоторым вакансиям зарплатные предложения достигают 200-400 тыс. руб. В частности, такая з/п могут предлагается пилотам, помощникам капитана, а также машинистам горных выемочных машин.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», средняя з/п, которая в начале этой осени предлагается российскими работодателями, по сравнению с прошедшим летом выросла сразу на 16%. Если ещё в июле 2019 года она составляла 37 558 руб., то в начале сентября подскочила уже до 44 945 руб.