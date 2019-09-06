Вход/Регистрация Подписка

Цены на нефть рванули вверх на новостях из Китая и США

Москва, 06.09.2019
  • Цены на нефть рванули вверх на новостях из Китая и США

Из открытых источников

Утром 6 сентября мировые цены на нефть показывают значительный рост на новостях о снижении запасов сырья США и в ожидании торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, сообщает Прайм.

По данным на 7.48 по московскому времени цена на фьючерсы ноября выросла до $61,02, преодолев важную отметку в 60 долларов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также подросла до $56,37, прибавив  0,12%.

Участники рынка отреагировали на статистику минэнерго США, с которой ведомство еженедельно знакомит инвесторов. Согласно новому докладу на прошлой неделе запасы упали на 4,8 миллиона баррелей. Уточняется при этом, что ожидалось снижение лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Также нефть сегодня торгуется в плюсе на новостях о возобновлении торговых переговоров между США и КНР в октябре, уверен аналитик Oanda Альфонсо Эспарса.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Рубль сидит на пороховой бочке
      Правда, благодаря вливаниям долларов со стороны Минфина он смог отыграть четырехдневные потери по отношению к доллару
    2. Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября
      Зарекомендовашая себя год назад методика, основанная на анализе пользовательского поведения в интернете, прогнозирует победу более половины идущих на выборы губернаторов и врио. Но есть и такие, кому, вероятно, придется несладко
    3. Рецепт Обломова: меньше работаешь — лучше живешь
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама