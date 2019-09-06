Цены на нефть рванули вверх на новостях из Китая и США

Утром 6 сентября мировые цены на нефть показывают значительный рост на новостях о снижении запасов сырья США и в ожидании торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, сообщает Прайм.

По данным на 7.48 по московскому времени цена на фьючерсы ноября выросла до $61,02, преодолев важную отметку в 60 долларов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также подросла до $56,37, прибавив 0,12%.

Участники рынка отреагировали на статистику минэнерго США, с которой ведомство еженедельно знакомит инвесторов. Согласно новому докладу на прошлой неделе запасы упали на 4,8 миллиона баррелей. Уточняется при этом, что ожидалось снижение лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Также нефть сегодня торгуется в плюсе на новостях о возобновлении торговых переговоров между США и КНР в октябре, уверен аналитик Oanda Альфонсо Эспарса.