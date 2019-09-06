Памфилова сделала важное заявление после нападения на неё

В пресс-службе ЦИК рассказали о состоянии здоровья её главы Эллы Памфиловой, на которую минувшей ночью было совершено нападение. Отмечается, что произошедшее не мешает ей участвовать в публичных мероприятиях, передаёт РИА Новости.

В пресс-службе избирательной комиссии от имени Памфиловой заявили, что злоумышленник, который напал на неё, ограбления не совершал. При этом отмечается, что в результате нападения руководитель Центризбиркома повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.

Позже сделала заявление и сама глава ЦИК, подчеркнувшая, что не собиралась обнародовать информацию о нападении.

«Если честно, я даже не собиралась никому ничего рассказывать. Держусь как могу, так как мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем поврежденный палец и всё остальное, то есть физическая боль есть», – рассказал она в интервью телеканалу «Россия-24», пообещав, что 8 сентября – в день выборов – она, как и все члены ЦИК будут «во всеоружии», так деморализовать их не получилось.

Ранее сообщалось, что что в ночь на 6 сентября в Московской области в городском округе Истра неизвестный, чьё лицо было скрыто маской, проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время он объявлен в розыск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Несмотря на ночной инцидент утром в пятницу Памфилова приняла участие в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».