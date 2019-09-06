На Эллу Памфилову напали с элетрошокером

В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра.Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое, руководство МВД взяло его на контроль.

В пятницу утром Памфилова приняла участие в международной конференции "Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".