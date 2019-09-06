Пентагон назвал Россию угрозой космическим силам США

Российская Федерация представляет реальную угрозу для космических сил США, которые уже развернуты в космическом пространстве, собщил председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Заявление прозвучало в ходе Совета по международным отношениям.

Он подчеркнул, что США, развернув в 90-ые годы значительные силы в космосе, «не рассчитывали, что у них появится соперник». Сегодня у США помимо России есть такие соперники в космосе, как Китай и даже КНДР и Иран.

«Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США», - подчеркнул военный. Он добавил, что это влечет и угрозу коммерческим и военным интересам для Вашингтона, которые зависят от космоса.

В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что подобными высказываниями США подогревают гонку космического вооружения и милитаризацию космического пространства.

Напомним, что в настоящий момент согласно международным договорам в космосе запрещено размещать только оружие массового уничтожения.