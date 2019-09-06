Порошенко снова не ходит на допросы

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба заявил, что следователи хотели получить показания от экс-президента Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева. «Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР» - заявил Труба. В ГБР, где в отношении экс-президента расследуется 11 уголовных дел, заявили, что Петру Порошенко отправлены повестки на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

Петр Порошенко прошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность» и пользуется депутатской неприкосновенностью. Парламент 3 сентября проголосовал за снятие с депутатов неприкосновенности, но это решения вступит в силу только с 1 января 2020 года. Однако Верховная Рада, в которой большинство принадлежит партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», может лишить Порошенко неприкосновенности в индивидуальном порядке.