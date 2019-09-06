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Президент Литвы: продление санкций против РФ может быть поставлено под вопрос многими странами ЕС

Москва, 06.09.2019

Гитанас Науседа - президент Литовской Республики - заявил, что что внутри ЕС нет единой позиции в отношении РФ, и ряд стран может в будущем поставить под сомнение продление санкций против России.

"У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе. Пока я не могу делать какие-то окончательные выводы, но (продление санкций против РФ - ред.) может быть поставлено под вопрос многими странами", - сказал Науседа в интервью изданию Politico.

Он также призвал своих коллег в ЕС скорее прийти к "общему знаменателю" в отношении РФ.

Ранее постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций, которых обвиняют в "подрыве суверенитета Украины". Проект решения согласовали без обсуждения. Далее его должен одобрить Совет ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций ЕС вредит самой Европе. 
Она считает санкционные меры ЕС «заезженной пластинкой».

«Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — отметила Захаров

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