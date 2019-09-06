Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают о резком ухудшении погоды

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сразу в нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этой связи областные Управления МЧС выпустили экстренные предупреждения.

Прогноз погоды в Краснодарском крае. Экстренное предупреждение МЧС

Так, МСЧ распространило экстренное предупреждение о целом комплексе неблагоприятных метеоявлений, ожидающихся на территории Краснодарского края. Основываясь на прогнозе Гидрометцентра, вечером 6 сентября и до конца дня 7 сентября на Кубани, в том числе в Краснодаре, при температуре воздуха плюс 24-25 ожидается сильный дождь, переходящий в ливень, раскаты грома, молния. В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер, порывы которого будут составлять 20-22 метров в секунду.

Из-за обильного выпадения осадков на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории Краснодарского края, реках республики Адыгея и Черноморского побережья – от Анапы до Магри – ожидаются подъёмы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.

Погода в Сочи. Гидрометцентр предупреждает о шторме и смерчах



МЧС и Гидрометцентр также предупреждают, что в субботу 7 сентября в городе-курорте Сочи ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. В гористой местности возможен сход селей малого объема, а над акваторией Чёрного моря существует опасность формирования смерчей.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Сочи ожидается ураганный ветер, его скорость местами может достигать 22-23 метров в секунду. При этом температура воздуха в ночные часы составит в плюс 14-18, в юго-восточных предгорьях плюс 8-13, днём в выходные – плюс 23-28.

Напомним, в июне и в июле проливные дожди, которые обрушились на Сочи привели к подтоплению дорог, поваленным деревьям. Стихия временно нарушила электроснабжение, а из-за схода селей была выведена из строя насосная канализационная станция, которая обслуживала туристические объекты Олимпийской деревни.

Прогноз погоды в Башкирии. Предупреждение МЧС об ухудшении погоды

Согласно данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Башкирии в предстоящие выходные возможно резкое ухудшение погодных условий из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 18-20 метров в секунду. Как предупреждают в МЧС, также не исключены сильные осадки в виде дождя и града.

Из-за резкого ухудшения погоды спасатели выпустили специальные рекомендации, в которых просят жителей республики при сильных порывах ветра и грозе не выходить из дома.

«Не рекомендуем выезжать за пределы населённых пунктов. Будьте внимательны и осторожны. Если непогода настигнет вас на улице, следует находиться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и не укрываться под деревьями. Управляя автомобилем в плохую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении МЧС по Башкирии.

Также спасатели просят при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по номеру 101.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу и воскресенье температура воздуха почти на всей территории Башкирии составит плюс 18-19 в светлое время суток и плюс 8-9 – после полуночи.

Погода в Приангарье. Прогноз Гидрометцентра и предупреждение МЧС

Первые заморозки в эти выходные, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются в Иркутской области, где температурный фон будут формировать холодные воздушные массы, которые придут в Приангарье из Арктики. Поэтому в ночь на субботу, 7 сентября столбики термометров стремительно поползут вниз и могу остановиться на отметке в минус 3 градуса.

Кроме того, в МЧС предупредили, что местами по области ожидаются проливные дожди, грозы и северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. При этом днём 7 сентября, на большей части области также существенно похолодает. Если сегодня, например, в Иркутске было пасмурно, но воздух прогревался до плюс 16-17, то в субботу дневной температурный фон упадёт в два раза – до плюс 8-10. При этом ожидаются осадки в виде дождя. А в северных и верхнеленских районах Приангарья, а также в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана – в виде мокрого снега.

Гидрометцентр о первых морозах в России на выходные

По прогнозу Гидрометцентра в предстоящие выходные ещё в нескольких российских регионах ожидаются заморозки и мокрый снег. Так, в Оренбургской области и Поволжье температура воздуха в ночь на 7 сентября может опуститься до минус 2-3. Заморозки ожидаются в Кировской области – здесь термометры в ночные часы покажут минус 1-2. Подморозит в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях – метеорологи обещают жителями этих регионов минус 2-3.

Ледяной дождь и мокрый снег выпадут в предстоящий уикенд на Таймыре. В Красноярском крае, по прогнозу Гидрометцентра, 7-8 сентября ожидаются заморозки до минус 2-4 градусов. При этом настоящие зимние морозы ударят в Магаданской области где с наступлением темноты похолодает до минус 10.

Погоды на выходные в Москве. Прогноз Гидрометцентра

При этом в Центральную Россию в ближайшие дни вновь вернётся летнее тепло. Так, по прогнозу Гидрометцентра, в Москве утром в субботу, 7 сентября возможен туман и высокая влажность при температуре плюс 16-17, что больше характерно для середины лета. Днём станет ясно и ещё теплее – воздух прогреется до плюс 22-24.

В воскресенье, 8 сентября климатическую обстановку в регионе будет определять антициклон, поэтому осадков также не ожидается, атмосферное давление поднимется до 755-760 мм ртутного столба, а дневная температура воздуха составит плюс 21-23.