Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают о резком ухудшении погоды

Москва, 06.09.2019
  • Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают о резком ухудшении погоды

Дмитрий Голубович/ТАСС

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сразу в нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этой связи областные Управления МЧС выпустили экстренные предупреждения.

Прогноз погоды в Краснодарском крае. Экстренное предупреждение МЧС

Так, МСЧ распространило экстренное предупреждение о целом комплексе неблагоприятных метеоявлений, ожидающихся на территории Краснодарского края. Основываясь на прогнозе Гидрометцентра, вечером 6 сентября и до конца дня 7 сентября на Кубани, в том числе в Краснодаре, при температуре воздуха плюс 24-25 ожидается сильный дождь, переходящий в ливень, раскаты грома, молния. В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер, порывы которого будут составлять 20-22 метров в секунду.

Из-за обильного выпадения осадков на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории Краснодарского края, реках республики Адыгея и Черноморского побережья – от Анапы до Магри – ожидаются подъёмы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.

Погода в Сочи. Гидрометцентр предупреждает о шторме и смерчах

МЧС и Гидрометцентр также предупреждают, что в субботу 7 сентября в городе-курорте Сочи ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. В гористой местности возможен сход селей малого объема, а над акваторией Чёрного моря существует опасность формирования смерчей.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Сочи ожидается ураганный ветер, его скорость местами может достигать 22-23 метров в секунду. При этом температура воздуха в ночные часы составит в плюс 14-18, в юго-восточных предгорьях плюс 8-13, днём в выходные – плюс 23-28.

Напомним, в июне и в июле проливные дожди, которые обрушились на Сочи привели к подтоплению дорог, поваленным деревьям. Стихия временно нарушила электроснабжение, а из-за схода селей была выведена из строя насосная канализационная станция, которая обслуживала туристические объекты Олимпийской деревни.

Прогноз погоды в Башкирии. Предупреждение МЧС об ухудшении погоды

Согласно данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Башкирии в предстоящие выходные возможно резкое ухудшение погодных условий из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 18-20 метров в секунду. Как предупреждают в МЧС, также не исключены сильные осадки в виде дождя и града.

 Из-за резкого ухудшения погоды спасатели выпустили специальные рекомендации, в которых просят жителей республики при сильных порывах ветра и грозе не выходить из дома.

«Не рекомендуем выезжать за пределы населённых пунктов. Будьте внимательны и осторожны. Если непогода настигнет вас на улице, следует находиться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и не укрываться под деревьями. Управляя автомобилем в плохую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении МЧС по Башкирии.

Также спасатели просят при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по номеру 101.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу и воскресенье температура воздуха почти на всей территории Башкирии составит плюс 18-19 в светлое время суток и плюс 8-9 – после полуночи.

Погода в Приангарье. Прогноз Гидрометцентра и предупреждение МЧС

Первые заморозки в эти выходные, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются в Иркутской области, где температурный фон будут формировать холодные воздушные массы, которые придут в Приангарье из Арктики. Поэтому в ночь на субботу, 7 сентября столбики термометров стремительно поползут вниз и могу остановиться на отметке в минус 3 градуса.

Кроме того, в МЧС предупредили, что местами по области ожидаются проливные дожди, грозы и северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. При этом днём 7 сентября, на большей части области также существенно похолодает. Если сегодня, например, в Иркутске было пасмурно, но воздух прогревался до плюс 16-17, то в субботу дневной температурный фон упадёт в два раза – до плюс 8-10. При этом ожидаются осадки в виде дождя. А в северных и верхнеленских районах Приангарья, а также в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана – в виде мокрого снега.

Гидрометцентр о первых морозах в России на выходные

По прогнозу Гидрометцентра в предстоящие выходные ещё в нескольких российских регионах ожидаются заморозки и мокрый снег. Так, в Оренбургской области и Поволжье температура воздуха в ночь на 7 сентября может опуститься до минус 2-3. Заморозки ожидаются в Кировской области – здесь термометры в ночные часы покажут минус 1-2. Подморозит в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях – метеорологи обещают жителями этих регионов минус 2-3.

Ледяной дождь и мокрый снег выпадут в предстоящий уикенд на Таймыре. В Красноярском крае, по прогнозу Гидрометцентра, 7-8 сентября ожидаются заморозки до минус 2-4 градусов. При этом настоящие зимние морозы ударят в Магаданской области где с наступлением темноты похолодает до минус 10.

Погоды на выходные в Москве. Прогноз Гидрометцентра

При этом в Центральную Россию в ближайшие дни вновь вернётся летнее тепло. Так, по прогнозу Гидрометцентра, в Москве утром в субботу, 7 сентября возможен туман и высокая влажность при температуре плюс 16-17, что больше характерно для середины лета. Днём станет ясно и ещё теплее – воздух прогреется до плюс 22-24.

В воскресенье, 8 сентября климатическую обстановку в регионе будет определять антициклон, поэтому осадков также не ожидается, атмосферное давление поднимется до 755-760 мм ртутного столба, а дневная температура воздуха составит плюс 21-23.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября
      Зарекомендовашая себя год назад методика, основанная на анализе пользовательского поведения в интернете, прогнозирует победу более половины идущих на выборы губернаторов и врио. Но есть и такие, кому, вероятно, придется несладко
    2. Рецепт Обломова: меньше работаешь — лучше живешь
      Академик Виктор Ивантер об идее четырехдневной рабочей недели
    3. Закат эры банкоматов
      Через полгода из магазина можно будет унести больше наличных, чем было при входе
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама