ЦБ снизил ключевую ставку

Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября Зарекомендовашая себя год назад методика, основанная на анализе пользовательского поведения в интернете, прогнозирует победу более половины идущих на выборы губернаторов и врио. Но есть и такие, кому, вероятно, придется несладко
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше