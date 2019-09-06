Центробанк понизил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2019 год

Центробанк понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год до 40 млрд долл. с 50 млрд долл. При этом в 2020 году регулятор повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны с 22 млрд долл. до 25 млрд долл.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз оттока капитала на 2021 год с 13 млрд долл. до 20 млрд. долл. и дал прогноз на 2022 год – 20 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. Это решение совпало с большинством прогнозов.

Позже, в 15.00 мск, состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания регулятора.