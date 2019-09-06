В Китае Меркель сидя прослушала гимны

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится с визитом в Китае, сидя прослушала гимны на официальной церемонии приветствия перед переговорами с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Однако, когда заиграл гимн Китая, премьер встал, сообщают РИА Новости.

Внимание прессы было приковано к состоянию здоровья Меркель, однако, по внешнему виду канцлера было видно, что в Пекине она чувствует себя хорошо. Меркель и Кэцян, следуя традиции, приветствовали делегации обеих стран, а после этого бодрым шагом обошли строй почетного караула.

Уточняется, что церемония проходила почти тридцатиградусную жару, в центре Пекина. Канцлер ФРГ прибыла на мероприятие в автомобиле «Хунци», предназначенного для высших лиц Китая. После церемонии приветствия руководители направились на переговоры, а также предполагается встреча с бизнес кругами.