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В Минэкономразвития спрогнозировали нулевую инфляцию в сентябре

Москва, 06.09.2019

Согласно мониторингу Министерства экономического развития (Минэкономразвития), инфляция в России в первом осеннем месяце ожидается на нулевом уровне. При этом в годовом выражении она замедлится на 0,2% – до 4,1%. В ведомстве также подчёркивают, что по итогам этого года инфляция может оказаться даже ниже нового прогноза. Напомним, в конце августа министерство понизило прогноз с 4,3% до 3,8%, передаёт агентство «Интерфакс».

В сообщении Минэкономразвития отмечается, что дезинфляционный тренд в ближайшие месяцы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования, а также при снижающейся динамике ипотечного и корпоративного кредитования. В целом по итогам этого года эксперты ведомства прогнозируют инфляцию на уровне 3,6-3,8%.

Ранее сообщалось, что согласно данным Росстата, в РФ в минувшем августе зафиксирована месячная дефляция в 0,2%. Произошло этом впервые с сентября 2017 года, когда этот показатель составил 0,15%.

Кроме того, отмечалось, что в августе сразу в 63 субъектах страны цены на потребительские товары и услуги снизились на 0,1-0,8%. Прирост цен на товары и услуги наблюдался в 9 субъектах страны.

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