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В Минфине разработали проект новой системы пенсионных накоплений

Москва, 06.09.2019

Разработан закон о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В законопроекте Минфина, который уже направлен на согласование в Минтруд, говорится, что одним из основных элементов «гарантированного пенсионного продукта» является добровольное присоединение граждан к системе накоплений.

При этом гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан РФ. Кроме того, все накопительные счета россиян должны будут в обязательном порядке зарегистрированы центральным администратором.

Основная цель проекта новой системы накопительных пенсий – создание госсистемы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан.

Также законопроект будет стимулировать не только к самостоятельному формированию накоплений работниками, но также для развития корпоративных пенсионных программ.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает изменить механизм выплат накопительных пенсий. В частности, в ПФР считают целесообразным выплату накопительной пенсии единовременно из-за того, что сама сумма выплат незначительная.

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