В России могут подорожать продукты из-за новых штрафов

Из-за возможного введения новых штрафов в России могут подорожать продукты. Об этом говорится в коллективном письме отраслевых союзов и общественных объединений главам Минпромторга Денису Мантурову и Минэконразвития Максиму Орешкину.

В планах правительства введение штрафов в размере до 3% годовой выручки за нарушение техрегламентов, напоминает РИА «Новости».

В коллективном письме ассоциаций говорится, что в случае введения штрафов, которые сопоставимы с величиной рентабельности, это неизбежно скажется на кошельке россиян из-за роста цен на продукты питания.

«Штраф заставит предпринимателей страховать свои риски и неизбежно приведет к увеличению стоимости продукции, то есть будет переложен на потребителя», - говорится в письме.

РИА «Новости» поясняет, что речь идет о поправках, которые Минпромторг подготовил в связи с изменениями в Кодексе РФ об административных правонарушениях. В ассоциациях уверены, что наказание крупной суммой штрафа приведет лишь «к увеличению коррупциогенности данной статьи».

Представители отрасли уверены, что «наказание должно соответствовать нарушению». Чтобы этого достичь, необходимо сначала разработать диапазон мер, начинающийся в значимо меньших величинах.