«Это - бриллиант»: Владимир Путин назвал самое красивое место в мире

Российский президент Владимир Путин назвал самым красивым местом в мире российскую Камчатку. Мнением политик поделился во время встречи с общественниками Дальнего Востока.

«Вообще, Камчатка — это бриллиант. Я не видел в мире ничего более прекрасного» - сказал президент.

В ходе встречи вулканологи острова попросили российского лидера о поддержке для социального бизнеса. В частности Сергей Самойленко и его коллеги - сотрудники Музея вулканов на Камчатке, попросили выделить средства для бесплатных кружков для детей. Также музейные работники мечтают открыть школу, но нет денег на аренду помещения.

Путин пообещал дать поручение правительству рассмотреть этот вопрос и добавил, что работе вулканологов «можно только позавидовать».

Напомним, в эти дни на острове Русский проходит V Восточный экономический форум, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Мероприятие посетили более 8 тыс. участников из 65 стран мира.