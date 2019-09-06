Строители «Восточного» получат финансовый форсаж

Напомним, что вторая очередь «Восточного» -- это 119 объектов различного назначения и сложности. Самый важный из них – стартовый комплекс для тяжелой ракеты «Ангара А5» -- во чтобы то ни стало должен быть готов к началу 2023 года. То есть к тому времени, когда из эксплуатации окончательно будут выведены устаревшие ракеты «Протон-М», двигатели которых работают на ядовитом гептиле. Сейчас «Протоны» запускаются с космодрома Байконур и используются, в том числе для выведения наших спутников глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС. Но почти каждый старт «Протона» приводит к многомиллионным экологическим штрафам, которые Россия платит Казахстану в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды. Именно эту проблему и призвана решить тяжелая «Ангара», в которой в качестве топлива используется кислород и керосин.

Но стартовая площадка для этой ракеты пока что есть только на космодроме Плесецк, откуда и состоялся ее единственный запуск в конце 2014 года. Второй старт «Ангары А5» с Плесецка запланирован на декабрь нынешнего года. В ходе него, как ожидается, в космос будет выведен габаритно-весовой макет космического аппарата. Но использование этого северного космодрома не позволяет в полной мере реализовать весь потенциал тяжелой «Ангары». Именно поэтому так важно построить для нее стартовый комплекс на «Восточном» в самые кратчайшие сроки. Если этого сделать не удастся, а ракеты «Протон» выведут из эксплуатации, то Россия вполне может столкнуться ситуацией, когда восполнение спутниковой группировки ГЛОНАСС окажется под угрозой. Проблема в том, что выделенных денег на возведение второй очереди космодрома недостаточно, в результате чего строительные работы уже давно выбились из графика.

Буквально на днях вице-премьер Юрий Борисов прямо заявил, что на второй очереди «строится только стартовый стол и эта ситуация не устраивает никого». По его словам, строительный комплекс России переживает кризис из-за пересмотра подходов к ценно образованию, и чтобы не дожидаться системных изменений нам придется идти по пути создания специальных условий для «Восточного», в том числе повышать расценки. Это как раз то, что давно хотели услышать строители. Не секрет, что после ликвидации «Спецстроя» достраивать космодром взялось татарстанское ПСО «Казань». Эту компанию выбрал еще прежний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров. Более того, по данным источников «Ведомостей», за нее поручился лично глава Татарии Рустам Минниханов. На все работы по второй очереди ей было выделено порядка 39 млрд рублей. Но из-за того, что ПСО «Казань» практически не имела оборотных средств и не могла нанять достаточное количество рабочих, возведение стартового стола для «Ангары» де-факто практически прекратилось. А все попытки уже нового главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина изменить эту ситуацию не увенчались успехом. Известно, что Рогозин предложил заменить ПСО «Казань» на нового подрядчика. В качестве такового рассматривалась прежде всего Crocus Group Араза Агаларова. Но сам Агаларов в беседе с «Экспертом» несколько месяцев назад, заявил, что 39 млрд рублей для этого недостаточно, а работать в убыток как это было со строительством Дальневосточного федерального университета на острове Русский, он не может.

Наши источники в строительной индустрии говорили, что несмотря на все проблемы достроить вторую очередь «Восточного» можно за два года, но для этого нужно увеличить смету хотя бы до 45 млрд рублей. Однако, летом этого года такой вариант не устроил Юрия Борисова, в результате чего в строительстве космодрома возникла пауза. Впрочем, теперь уже ясно, что после вмешательства Владимира Путина, решение этого вопроса наконец сдвинулось с мертвой точки. Необходимые средства на достройку второй очереди «Восточного» уже в самое ближайшее время будут выделены. Более того, к процессу почти наверняка подключат и иностранные компании. «Это же не военный космодром. Мы считаем, что там можно работать с иностранными партнерами. Мы в этом заинтересованы и обязательно будем их привлекать к сотрудничеству». Тем более, что у иностранцев, проблем с нехваткой оборотных средств не наблюдается. А значит, велика вероятность того, что «тяжелая Ангара» все-таки полетит с космодрома в Амурской области уже через три года.