Вскрылось отсутствие в России законодательной основы для инвестиций

Мы не оговорились

Как заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов, российские компании сформировали большой портфель новых инвестпроектов, однако их запуск требует введения механизма соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК). Напомним, именно Андрей Белоусов год назад стал инициатором изъятия сверхприбылей у компаний-экспортеров, заработавших на благоприятной конъюнктуре и ослаблении рубля.

Бизнесу пообещали тогда, что сверхприбыли не будут изымать в прямом смысле. От него потребуют инвестиций в собственное развитие и в различные проекты. А одним из ключевых положений СЗПК является возможность предоставления права на неприменение нормативных правовых актов, изменяющих указанные в соглашении условия реализации инвестпроекта.

Инвестпроекты, которые бизнес представил в рамках рабочей группы, заявил Андрей Белоусов агентству «Интерфакс», это не часть уже действующих программ капвложений. «Это проекты, которые компании будут реализовывать, если будет содействие государства, а если не будет — не будут реализовывать. Понятно, что любой проект определяется не только наличием денег у компаний, но и экономической эффективностью: IRR, сроками окупаемости и прочее. При высоких процентных ставках, конечно, требуются определённые механизмы господдержки. Необязательно прямые. Хотя бы создание неизменных условий, стабилизационная оговорка», — сказал Белоусов.

Судьба документа, между тем, складывается непросто — его переписывали, дважды рассматривали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, но так и не сумели внести в Госдуму. «Без этого закона все наши коммуникации с крупным бизнесом и их проектами остаются разговорами, так как все нужно поставить на нормативную основу». Но до этого далеко. «Он ещё даже не вышел из правительства. Сформирован довольно большой портфель проектов, но чтобы двигаться дальше в направлении их реализации, нужно принять закон», — добавил помощник президента.

Капитализм без капвложений

Ситуация с СЗПК – одно из проявлений не только плохого инвестиционного климата в России, но и в целом доминирования государственно-административной системы в экономике, считает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Правительственные органы могут принимать нормативные акты без учёта интересов бизнеса, что создаёт риски для инвестпроектов, делает неопределёнными их условия в длительной перспективе. Более того, нередки случаи, когда ведомства целенаправленно стремятся контролировать финансовые потоки в инвестициях бизнеса и их результаты за счёт введения новых нормативных актов.

Например, рассказывает эксперт, экспортёры вкладываются в проекты, прогнозируя определённый объём прибыли по конъюнктуре спроса и цен в будущем. Но затем правительство объявляет, что значительная часть прибыли компаний получена именно за счёт роста экспортных цен и должна быть изъята в бюджет целевым изменением налогов. Ведь такая инициатива и была год назад, считает он, а бизнес с трудом противостоял ей, и именно тогда появилась идея закона о СЗПК.

Поэтому элементарное рыночное требование — неизменность заранее оговорённых условий реализации инвестпроектов — в российских реалиях должно быть закреплено ещё и специальным законом, уверен Марк Гойхман. Но его существование может в будущем нарушить интересы уже госорганов, а они всегда выше интересов бизнеса. Поэтому с таким «скрипом» проходит согласование законопроекта в ведомствах. Они во многом опасаются потери рычагов воздействия на ситуацию.

В данном случае бизнес ждёт от правительства даже не столько поддержки. Инвестклимат создает прежде всего государство, законодательство. И если нужно лечить болезнь слабых инвестиций, то «доктор» должен соблюдать гиппократовский, врачебный принцип: «Не навреди!» Вероятно, добавляет Марк Гойхман, ситуация с «больным» так обострилась, что законопроект в ближайшем будущем появится на обсуждении в Госдуме и под напором объективной острой необходимости будет принят, в том или ином виде.

Неудивительно, кстати, добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что законопроект «о стабилизационной оговорке» столько раз переписывался: он сталкивает интересы такого количества людей, так что не будет сюрпризом, если он так и не будет принят. Изначально такие оговорки предназначались для защиты иностранных инвесторов от изменения законодательства страны, где они осуществляют капиталовложения, и в этом был большой смысл — почему люди из-за границы должны страдать от изменений среды, которую они не очень понимают в силу культурного барьера и в которой они не живут?

Но в России это превратилось в очень необычный посыл — предлагается защищать и интересы внутренних инвесторов тоже, о которых, казалось бы, государство должно заботиться в первую очередь. Вообще, отмечает эксперт, одна из главных задач государства — это создание правил игры и поддержание их неизменными в течение десятков лет, а выходит, что для этого нужно выпускать еще один специальный закон, который нивелирует влияние новых законов на инвестпроекты.