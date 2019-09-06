Washington Post узнала, что требует Трамп от Зеленского

Президент США Дональд Трамп хочет не только, чтобы Украина признала свое «участие» в кампании против него в 2016 году, но и помогла победить ему на новых выборах главы государства.

По данным газеты Washington Post, которая ссылается на свои информированные источники, новый украинский лидер Владимир Зеленский пока не завоевал поддержку Трампа, который до сих пор не только не принял своего коллегу из «самостийной» в Вашингтоне, но и заморозил передачу военной помощи на 250 млн долл.

Как утверждают собеседники издания, таким своеобразным образом, глава Белого дома пытается заставить Зеленского вмешаться в президентскую кампанию США в 2020 году, запустив расследование против основного конкурента Трампа на этих выборах демократа Джо Байдена.

При этом действующий американский президент не просто требует от «незалежной» помощь в предвыборной кампании, но и использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, для шантажа.



