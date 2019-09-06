Зеленский подписал указы о помиловании российских заключённых

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании сразу 12 заключенных россиян, которые включены списки для обмена. По словам близкого к переговорному процессу адвоката заключенных граждан РФ Валентин Рыбина, украинская сторона выполнила практически все свои обязательства, которые ранее были достигнуты с РФ.

При этом он подчеркнул, что почти все граждане РФ, которые были помилованы Зеленским и на выдачи которых наставала Москва, уже доставлены в пункты сбора на Украине, передаёт Lennta.ru

Однако юрист признался, что обмен может всё-таки сорваться, так как в списках нет одного россиянина. Речь идёт о Руслане Гаджиеве – уроженце Адыгеи, который в конце 2014 года прибыл в ЛНР как доброволец и участвовал в боях за Дебальцево. Он был задержан сотрудниками СБУ зимой 2015 года и осужден на 15 лет лишение свободы.

Ранее сообщалось, что накануне глава российского государства Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании V Восточного экономического форума-2019 сделал важно заявление об обмене удерживаемыми между РФ и Украиной. Как подчеркнул президент, обмен будет масштабным и станет хорошим шагом к нормализации российско-украинских отношений.

При этом Путин отметил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной уже находятся в стадии завершения, поэтому, по словам российского лидера, наша страна из соображений гуманности подходит к финализации переговоров, которые ведутся в том числе и с официальными властями.