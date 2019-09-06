Зеленского пригласили в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить полуостров и лично узнать у крымчан, есть ли у них желание вернуться в состав Украины. Также руководитель напомнил, что Зеленский владеет квартирой в Ялте.

«Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину», - предложил политик со своей страницы в Facebook.

При этом Аксенов напомнил, что в случае, если Зеленский захочет приехать в Крым, ему необходимо будет поставить в известность МИД России.

Глава Крымского полуострова уверен, что руководству Украины необходимо понять, что воссоединение Крыма с Россией «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что если Москва хочет вернуться в «Большую восьмерку», то ей следует передать назад Крым под юрисдикцию Украины, прекратить конфликт в Донбассе, а также выпустить из тюрьмы украинских моряков.