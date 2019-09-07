Киберспорт – вид спорта 21 века

Киберспорт пока далеко не все воспринимают в серьез. При словах об увлечении компьютерными играми перед глазами встает образ тощего молодого человека, сутулого и близорукого из-за постоянного сидения за компьютером. На самом деле, киберспорт признан как официальный вид спорта, причем признан на государственном уровне.

Приказ о внесении киберспорта в государственный реестр вышел больше трех лет назад. Уже три года компьютерный спорт, как его называют официальные организации, входит в число не поддерживаемых на национальном уровне, но признанных видов спорта.

Официальное признание

Состязания по киберспорту приобрели официальный характер. Кубок России по киберспорту проводится ежегодно и собирает аудиторию, ничем не уступающую другим спортивным состязаниям. Любители Rainbow Six Siege Hacks теперь могут стать настоящими спортсменами. Точнее, киберспортсменами. Любая из компьютерных игр позволит развить необходимые навыки. Но чтобы участвовать в соревнованиях на государственном уровне, необходимо уточнить, какие игры в них участвуют.

Федерация компьютерного спорта существует уже почти двадцать лет. Удивительно, но именно Россия была первой страной, которая признала киберспорт официальной дисциплиной, но спустя пять лет решение отменили из-за несоответствия его некоторым критериям. Сегодня ФКС работает на популяризацию соревнований по киберспортивным дисциплинам и систематизацию для придания этому направлению более официального характера.

Кроме официальных проводится также множество полупрофессиональных и любительских соревнований. Нередко они становятся первой ступенькой на пути к общероссийских и международным турнирам. Что касается кубка России, то общий призовой фонд для победителей составляет миллионы рублей. Получить его может любой фанат Battlelog, если окажется достаточно талантливым и усердным. В соревнованиях принимают участие киберспортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Владивостока и других городов.

Особенности нового направления

По всем ли играм проводятся состязания? Нет, игра должна отвечать определенным критериям.

Всего выделяет пять групп дисциплин по компьютерному спорту:



3D-шутеры, или так называемые «стрелялки». Заключаются в симуляции сражения между двумя командами.



Тактико-стратегические игры – сражения происходят при помощи холодного оружия, а не огнестрельного.



Ролевые игры – командные соревнования, каждый игрок управляет одним персонажем, взаимодействующим с другими участниками.



Технические симуляторы – автомобильные гонки, самолеты и т.п.



Спортивные симуляторы – самым популярным является футбол, но встречаются также соревнования по хоккею, баскетболу и других дисциплинам.

В каждой из этих дисциплин есть свои чемпионы и звезды, как и в любом другом виде спорта. А выглядят спортсмены зачастую не хуже футболистов или атлетов. Ведь чтобы часами не выпускать из рук компьютерную мышь и сохранять точность, тоже нужны сильные мускулы, а также выдержка и быстрая реакция.