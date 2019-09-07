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Кому доверить профессиональный перевод текстов

Москва, 07.09.2019
Тем, кто ни разу в жизни не пытался самостоятельно перевести на иностранный язык какой-либо серьезный документ, нередко кажется, в работе переводчика нет ничего сложного, и с ней может успешно справиться кто угодно.
#PressRelease

Ведь в настоящее время существует множество специальных компьютерных программ, которые помогают перевести текст со своего языка на любой другой. Однако на самом деле все далеко не так просто. Несмотря на то, что количество слов в современных электронных словарях исчисляется миллионами, и в них содержатся пространные своды правил правописания и пунктуации, качество машинного перевода оставляет желать лучшего. А потому перевести важный текст автоматически при помощи программного переводчика никак не удастся, поэтому лучше обратиться за попомщью профессионалов в бюро переводов Lingva-Pro.

Многие пользователи компьютеров не понимают, почему электронные переводчики не позволяют выполнять адекватные переводы текстов. Ведь для этого достаточно только загрузить все иностранные слова и соответствующие им значения на родном языке в машинную память, ввести правила построения предложений, и дело готово. В действительности все намного сложнее. Проблема состоит в том, что язык представляет собой динамичную структуру, и он не поддается в полной мере математическому анализу, а потому и запрограммировать перевод на сто процентов не удается, хотя специалисты занимаются этим уже в течение долгого времени. Впервые электронный переводчик появился в 1954 году, и хотя в его словарь входило всего двести пятьдесят слов, для того времени это был колоссальный прорыв. Однако компьютеры до сих пор не научились правильно интерпретировать слова на разных языках. Это обусловлено следующими причинами:

  • при наличии нескольких вариантов перевода компьютеры не способны адекватно выбрать среди них самый верный и близкий по смыслу;
  • компьютеры не умеют осознавать ассоциативные цепочки, которые возникают в человеческом сознании и оказывают влияние на значение написанных или произнесенных слов;
  • когда в тексте попадаются устойчивые группы выражений, компьютерные программы зачастую не замечают связи между соседними словами, что ведет к абсурдному переводу, в результате чего выдаваемые ими тексты оказываются набором не связанных друг с другом предложений.

С учетом всего вышесказанного становится понятно, что для адекватного перевода текстов в течение многих лет будут требоваться услуги людей, владеющих несколькими языками.

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