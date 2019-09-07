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Лечение суставов в Израиле: верните себе свободу движений без боли

Москва, 07.09.2019
#PressRelease

Ежегодно в клиники Израиля обращаются тысячи пациентов, страдающих от различных патологий суставов. Инфекционное и аутоиммунное воспаление, травмы, аномалии развития, дегенеративные процессы, опухолевые поражения – вот лишь краткий перечень заболеваний, с которыми успешно борются израильские ортопеды. В своей практике они используют самые современные комплексные клинические подходы, тем самым в кратчайшие сроки избавляя пациентов от болей и скованности движений. Так, например, лечение коленного сустава в Израиле проводится с помощью курса интрасуставного введения противовоспалительных препаратов и фильтрата плазмы. В ситуации, если дегенеративные изменения суставной поверхности затрагивают слишком обширную площадь и показано протезирование – лечебная манипуляция выполняется по малоинвазивной артроскопической методике. Это исключает развитие вторичного экссудативного бурсита и сокращает сроки реабилитации практически в два раза, по сравнению с обычной операцией.

Также следует отметить, что стоимость лечения суставов в Израиле будет существенно ниже, чем в клиниках аналогичного уровня США и Европы. Верните себе свободу движений без боли, не переплатив за это ни доллара.

О заболеваниях суставов

Артрозами различного происхождения могут страдать как взрослые, так и дети. Причиной зачастую являются травмы и чрезмерная изнашиваемость суставной поверхности. Но в ряде случаев развитие артрита спровоцировано аутоиммунным процессом вследствие ревматизма, заболеваний почек, стрептококковой ангины, подагры, волчанки и ряда других патологий.

Достоверными симптомами, указывающих на повреждение суставной поверхности являются:

  • Щелчки и хруст при движении
  • Боль и припухлость над пораженной зоной
  • Укорочение длины и деформация конечности
  • Болезненная «скованность» по утрам или после длительного отдыха

При выявлении одного или нескольких симптомов необходимо обратиться к специалисту для комплексного обследования и подбора терапии.

Диагностика заболеваний суставов в Израиле

Комплексная диагностика патологий суставов включает ряд инструментальных и лабораторных тестов. С их помощью израильские ортопеды оценивают степень вовлечения суставной поверхности в патологический процесс, характер повреждения и динамику течения заболевания. По итогу, перечень исследований включает:

Лабораторные тесты:

  • Общие анализы крови и мочи
  • Забор и микроскопия внутрисуставной жидкости
  • Биохимический анализ крови (ревматоидный фактор, С-реактивный белок)

Инструментальные исследования:

  • Артроскопия
  • УЗИ суставной сумки
  • МРТ с динамическими пробами

Результаты исследований передаются напрямую лечащему врачу. Специалист оценивает их, и подбирает оптимальную тактику лечения. Но в случае, если пациент не имеет возможности лично посетить клинику для дообследования, он может воспользоваться услугой «Второе мнение». Она проводится в формате видеоконсультации по скайпу или любому другому приложению связи. Ортопед изучит имеющиеся медицинские заключения и детально изложит мнение по диагнозу и характеру терапии. Для записи на дистанционную консультацию необходимо просто оставить контактный номер телефона или заявку в окне чата.

Методы лечения суставов в Израиле

В зависимости от типа и степени поражения суставной поверхности, в клиниках Израиля могут использоваться следующие терапевтические методики:

Консервативное лечение:

  • Приём противовоспалительных препаратов – наиболее простая и щадящая тактика. Используется в терапии острых артритов и для устранения сопутствующих неприятных симптомов. Врач подбирает для пациента идеально сбалансированный протокол, включающий противовоспалительные, противоотечные, метаболики и другие препараты. За счёт курсового приёма действующее вещество накапливается в организме, что обеспечивает длительную ремиссию и скорейшее возвращение к привычному образу жизни.

  • Внутрисуставная плазмотерапия – новый малоинвазивный метод лечения артритов. За счёт «прямой» доставки активного вещества в очаг воспаления, дегенеративный процесс практически зразу останавливается. Израильские ортопеды запатентовали введение в суставную полость фильтрата плазмы, оказывающего противовоспалительное и трофическое воздействие. Иногда в раствор могут добавляться цитостатики или кортикостероиды, что повышает эффективность лечения. Данный метод часто используется у пациентов, которым требуется лечение тазобедренного сустава, в Израиле эта щадящая тактика позволяет надолго затормозить разрушение суставной поверхности.

  • Терапия моноклональными антителами – новый подход к консервативному лечению аутоиммунных артрозов. Действующее вещество представлено биоактивной молекулой белка. Она распознаёт и связывает агрессивные иммунные комплексы, тем самым останавливая воспалительный процесс на суставной поверхности. Моноклональные антитела могут вводиться как внутривенно курсам, так и во внутрисуставное пространство. Метод также отлично зарекомендовал себя в лечении болезни Бехтерева, как у детей, так и у взрослых.

Физиотерапия

  • Магнитотерапия – универсальная контактная физиотерапевтическая методика. За счет колебаний магнитных волн различной частоты, восстанавливается нормальный синтез и отток внутрисуставной жидкости, исчезают отёк, болевой синдром, восстанавливается нормальная амплитуда движений в суставе. Магнитотерапия также может сочетаться с фонофорезом: на пораженную зону накладывается специальная пластина, на которую нанесено лекарственное вещество. За счет ритмичных колебаний, лекарственные молекулы эффективно проникают вглубь тканей и оказывают терапевтический эффект.

  • Лечение морской водой – талассотерапия является одной из весомых причин визита пациентов в Израиль: Мертвое море, лечение суставов на котором проводится комбинированными курсами, оказывает выраженное положительное воздействие, не сравнимое с обычными водными процедурами. За счет уникального состава, воды и грязи Мёртвого моря оказывают выраженный противовоспалительный и трофический эффекты. Кроме того, движение в воде исключает чрезмерную нагрузку на сустав, что обеспечивает постепенное восстановление свободы движений.

Хирургическое лечение

  • Эндоскопическое иссечение капсулы – метод выбора, если имеет место патологическое разрастание хрящевых тканей или неконтролируемая чрезмерная выработка внутрисуставной жидкости. Манипуляция выполняется по малоинвазивной эндоскопической методике: через небольшой надрез к капсуле подводится микрохирургический скальпель и видеокамера. Врач иссекает участок капсулы, выполняет эвакуацию накопившейся жидкости и при необходимости вводит раствор лекарственного вещества. После манипуляции не остаётся шрамов, а нормальная подвижность восстанавливается в кратчайшие сроки.

  • Протезирование сустава – тотальная или частичная замена суставной поверхности показана пациентам, страдающих от агрессивных форм аутоиммунных артрозов, а также перенесших тяжелые травмы. В зависимости от клинического случая и образа жизни пострадавшего, израильские ортопеды определяют объём операции (тотальная или частичная замена), материал протеза (металл, керамика, эластичные полимеры), тип крепежа и характер доступа (эндоскопический или открытый). В клиниках Израиля, крупнейшими из которых являются Ихилов и Ассута, возможна замена любых суставов, а износостойкость протезов превышает 18 лет.

Лечение суставов в Израиле: цены

Стоимость лечения суставов зависит от объёма поражения, выбранного метода терапии и длительности лечебного курса. Но вы заранее можете рассчитать бюджет поездки, просто запросив у онлайн-консультанта бесплатный финансовый аудит. В этом официальном документе детально расписаны действующие расценки на все диагностические и лечебные процедуры в крупнейших клиниках Израиля. Но по итогу, цена лечения будет в среднем на 35-45% ниже, чем в клиниках аналогичного уровня Европы и США.

Преимущества лечения суставов в Израиле

  1. Комплексная диагностика проводится на самом современном оборудовании
  2. Лечение в Израиле суставов конечностей проводится по индивидуальным протоколам
  3. Быстрая реабилитация за счёт минимального повреждения окружающих тканей
  4. Личный сопровождающий, помощь в решении организационных вопросов
  5. Стоимость лечения в 1,5-2 раза ниже, чем в клиниках США, Европы и Азии

Источник: официальный представитель клиник Израиля hospitals-israel.com

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