Обмен заключенными между РФ и Украиной может произойти в ближайшие часы

Из московского СИЗО «Лефортово» выехали три больших пассажирских автобуса в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС. В автобусах, предположительно, находятся украинские моряки, нарушившие российскую границу в Керченском проливе, передает РИА Новости.

Эту информацию также подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, который сообщил, что украинские моряки действительно уже выехали из СИЗО. По его словам, их везут в один из аэропортов Москвы. В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники утверждает, что два автобуса уже прибыли на территорию столичного аэропорта Внуково.

Напомним, ранее обмен планировалось провести по формуле «35 на 35», однако в списки могут быть внесены коррективы. Пока же известно, что Москва планирует передать Киеву 24 моряка, задержанных в Керченском проливе, и еще 11 заключённых, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание за терроризм. Киев планировал передать РФ также 35 человек, в том числе свидетеля по делу о сбитом малазийском Боинге Владимира Цемаха и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании сразу 12 заключенных россиян, которые включены списки для обмена. По словам близкого к переговорному процессу адвоката заключенных граждан РФ Валентин Рыбина, украинская сторона выполнила практически все свои обязательства, которые ранее были достигнуты с РФ.

При этом он подчеркнул, что почти все граждане РФ, которые были помилованы Зеленским и на выдачи которых наставала Москва, уже доставлены в пункты сбора на Украине.

Однако юрист признался, что обмен может всё-таки сорваться, так как в списках нет одного россиянина. Речь идёт о Руслане Гаджиеве – уроженце Адыгеи, который в конце 2014 года прибыл в ЛНР как доброволец и участвовал в боях за Дебальцево. Он был задержан сотрудниками СБУ зимой 2015 года и осужден на 15 лет лишение свободы.