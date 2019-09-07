Вход/Регистрация Подписка

Россия и Украина начали обмен удерживаемыми лицами

Москва, 07.09.2019

Россия и Украина начали процедуру обмена межу удерживаемыми лицами. По данным РИА Новости, которое ссылается на свои источники самолёт, на борту которого находятся предположительно 33 гражданина РФ, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, уже вылетел с Украины и направляется в столицу РФ.

Среди них руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый по решению суда.

По некоторым данным, в киевском аэропорту «Борисполь» уже приземлился борт с украинскими заключёнными. В их числе моряки, задержанные в Керченском проливе, а также режиссёр Олег Сенцов, отбывавший наказание на территории РФ за терроризм.

В свою очередь ТАСС сообщает, что родственники удерживаемых в РФ граждан Украины, которые проходят процедуру обмена, приезжают к офису уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, предположительно, для отправки в аэропорт. Среди прибывших к офису - близкие осужденных в РФ украинцев Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Евгения Панова и другие.

Между тем, стало известно, что в пункт сбора лиц в Киеве для обмена не доставляли россиянина Руслана Гаджиева. Об этом рассказал его адвокат Валентин Рыбин. По его словам, Гаджиева исключили из списка наобмен и он продолжает отбывать наказание на территории Украины.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Рецепт Обломова: меньше работаешь — лучше живешь
      Академик Виктор Ивантер об идее четырехдневной рабочей недели
    2. Закат эры банкоматов
      Через полгода из магазина можно будет унести больше наличных, чем было при входе
    3. Четыре по восемь. Три по четыре. Кто меньше?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама