Россия и Украина начали обмен удерживаемыми лицами

Россия и Украина начали процедуру обмена межу удерживаемыми лицами. По данным РИА Новости, которое ссылается на свои источники самолёт, на борту которого находятся предположительно 33 гражданина РФ, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, уже вылетел с Украины и направляется в столицу РФ.

Среди них руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый по решению суда.

По некоторым данным, в киевском аэропорту «Борисполь» уже приземлился борт с украинскими заключёнными. В их числе моряки, задержанные в Керченском проливе, а также режиссёр Олег Сенцов, отбывавший наказание на территории РФ за терроризм.

В свою очередь ТАСС сообщает, что родственники удерживаемых в РФ граждан Украины, которые проходят процедуру обмена, приезжают к офису уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, предположительно, для отправки в аэропорт. Среди прибывших к офису - близкие осужденных в РФ украинцев Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Евгения Панова и другие.

Между тем, стало известно, что в пункт сбора лиц в Киеве для обмена не доставляли россиянина Руслана Гаджиева. Об этом рассказал его адвокат Валентин Рыбин. По его словам, Гаджиева исключили из списка наобмен и он продолжает отбывать наказание на территории Украины.