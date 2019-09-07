Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам

В самое ближайшее время США могут прекратить оказывать помощь нелояльным им государствам. Такую возможность в настоящее время рассматривает глава Белого дома Дональд Трамп. По его мнению, необходимо сделать перераспределение помощи между другими государствами в пользу поддерживающих политику Вашингтона.

При этом, как считает американский лидер, нелояльные страны вообще должны быть лишены финансовой поддержки, пишет газета Politico.

По данным издания, одной из причин возможного принятия такого решения является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции со стороны РФ и КНР.

Поэтому, согласно, как пишут источники издания, Белый дом перестанет помогать странам, не разделяющим его подходы на международной арене и «смотрящим, например, в сторону Китай».

Такая стратегия поможет Вашингтону не только сэкономить государственные деньги, но и обеспечить себе «лидерство в глобальной энергосистеме».