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Важные критерии выбора салона красоты

Москва, 07.09.2019
Чтобы правильно выбрать салон красоты, необходимо учитывать несколько важнейших критериев. Парикмахерские, маникюрные, массажные и педикюрные услуги должны оказываться в отдельных кабинетах. Обработка инструментов также должна производиться в отдельном помещении.
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Для каждой разновидности процедур установлены собственные требования касательно площади рабочего места, они указаны в СанПиНе. Пространства должно хватать, чтобы мастер легко выполнял все необходимые действия, а клиентам при этом было удобно. Во всех помещениях должна поддерживаться чистота. Многие косметические услуги не лицензируются, тогда как медицинские услуги могут предоставляться только при наличии лицензии.

Особенно велик риск для здоровья вследствие несоблюдения санитарных норм во время маникюрных и педикюрных процедур, поскольку всегда имеется вероятность того, что при их выполнении мастер повредит кожу. Если обработка инструментов произведена недостаточно качественно, то в результате появления ранки на пальце возможны самые разные нежелательные последствия – от заражения грибком до заражения ВИЧ. По этой причине необходимо убедиться в эффективной стерилизации инструментов, используемых при выполнении таких косметических процедур.

Выбрать подходящий салон красоты или парикмахерскую вы можете тут.В последнее время все большее распространение получают выездные салоны красоты. Данная услуга заключается в приезде мастера к клиенту и выполнении косметических процедур у него дома. Однако надо учитывать, что при этом санитарные требования зачастую значительно нарушаются. В таких ситуациях безопасность клиента в существенной мере зависит от его бдительности. Необходимо попросить мастера предъявить медицинскую книжку, а также документы, которые удостоверяют его квалификацию. Нужно проследить, чтобы инструменты были вынуты из индивидуальной упаковки.

При получении педикюрных услуг надо учитывать следующие моменты:

  • для встроенной в кресло ванночки должны применяться одноразовые вкладыши;
  • чехол подушки, на котором располагается нога при проведении процедуры, должен подвергаться регулярной очистке или заменяться;
  • поскольку ногти на ногах в большей степени подвержены грибку, чем на руках, инструменты для педикюра должны обрабатываться еще более тщательно.

При отсутствии доверия к условиям хранения и эффективности обработки инструментов можно приходить в салон с собственным набором инструментов. Однако в этом случае необходимо самостоятельно их чистить с использованием специального оборудования, которое стоит довольно дорого.

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